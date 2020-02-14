疫情持續不明朗 倪晨曦婚禮再延期

新冠病毒肺炎（前稱：武漢肺炎）疫情籠罩全球多地，聚眾活動每被視為高危播毒途徑，圈中人的公私活動紛告取消或延期。



倪晨曦和男友Vincent的婚期，早前由去年延至今月舉行，但受到疫情影響，決定再延期，她在社交平台上載婚照並留言道：「由於武漢肺炎疫情持續不明朗，為了嘉賓們健康和安全着想，以及大家能夠開開心心出席分享我們之喜悅，我們決定將婚宴延期，感謝各界朋友的關心和祝福，在此祝大家身體健康諸事順遂。」



倪晨曦亦分享多幅一年前到玻利維亞拍攝的婚紗照，她坦言「這條巨型的婚紗，費了千辛萬苦帶去鹽湖拍照，沒想到那裏又冷又大風！」圖：網上圖片



