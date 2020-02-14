﻿張兆輝晚晚同老婆撐枱腳 姚子羚呻停Job 又冇仔埋身

張兆輝、姚子羚、蕭正楠及洪永城主演的TVB劇集《黃金有罪》今晚大結局，劇情高潮迭起，大家都關注張兆輝飾演，壞事做盡的「榮木桐」收場。而輝哥跟姚子羚就擦出唔少火花，尤其後者讓愛，爆喊主動提出分手一幕，兩人演技獲讚，子羚說：「輝嫂話分手嗰場戲睇咗40幾次，呢場戲我都好鍾意，好多朋友話睇到心都塞，有愛不能愛嘅痛，其實晶晶冇怪過Gordon，佢知道Gordon一直等緊未婚妻返嚟，而且見對方坐輪椅，男人在情在義，應該要照顧佢。」輝哥就話演呢場分手戲，其實喺男人視覺都係心痛，內疚，無奈嘅：「如果現實生活中有呢啲情節，哈！我諗要開三人會議嚟解決，我作為男人唔想享齊人之福，因為有一個女人都要做好多嘢，兩個咪更煩。更何況我咁木獨，冇錢又冇型，唔會有狂蜂浪蝶埋身。」對此，子羚大笑：「係呀！我都係因為《黃金有罪》先埋身。」
最喜歡月亮前Kiss
除咗分手戲，輝哥對浪漫共舞那場咀戲都好鍾意，「最深刻同子羚喺街上共舞，喺月亮前Kiss，畫面好浪漫好靚，好有mood，應該係近年最喜歡的愛情場口。」劇內，姚子羚雖然深愛輝哥，但都揀咗錢進(蕭正楠)，劇外，39歲子羚經歷過愛情大風浪，擇偶心態有所改變：「因為榮木桐背景太複雜，愛得好辛苦，付出好多，相反錢進人生簡單。人大咗想要細水長流嘅嘢，雖然係平淡，但無風無浪係福份，係一輩子想要嘅嘢，兩公婆你笑吓我，我笑吓你就一世，好似輝哥、輝嫂一樣，我見佢哋好有默契。」
大讚子羚係好女仔
問子羚現實生活中有冇比較簡單嘅男仔出現？她說，「希望有，有就即殺！」再問有冇人追？她即說，「o依家非常時期大家留守屋企少咗社交，工作都受阻延，何況係感情？我連屋企人都少見，非常時期只係想快啲搵錢，大家盡快重回正軌，因為少咗好多商演。」輝哥大讚子羚係好女仔，可養精蓄銳，相信好女仔一定會遇好男人的。
至於喺疫情下，輝哥可會少咗同輝嫂Sweet？子羚搶着說：「其實食飯都會傳染病毒喎，都唔使講到有冇親密接觸啦！」輝哥形容兩公婆日日都係情人節：「o依家得番我哋兩個撐枱腳食飯，晚晚佢都坐我對面。」
採訪：方騫平 攝影：譚壹致 髮型：Kel Fung@HH hair.nail（張兆輝） 化妝：雷淑賢（大哥賢） 髮型：Taylor Wan @ Hair Corner（姚子羚） 化妝：Henry Li 服裝：MURUA@i.t 飾物：Dearbell2ling 場地：Prompt Bistro@數碼港艾美酒店4樓