﻿張兆輝晚晚同老婆撐枱腳 姚子羚呻停Job 又冇仔埋身

今日係情人節，於TVB劇集《黃金有罪》中飾演情侶嘅張兆輝及姚子羚約埋去貝沙灣一間酒店共晉法式情人節下午茶餐，兩人挽手漫步草地，Sweet到爆！自爆專情但唔浪漫，近年才懂送花冧妻嘅輝哥笑說：「劇入面我為咗要實踐對前度楊卓娜嘅承諾，所以犧牲咗情人知己，我對晶晶（姚子羚）唔住，唯有補番數啦！」經歷過愛情大風浪的子羚大讚同輝哥一齊好好feel，還會以輝哥同輝嫂做藍本，只求一段簡單快樂但細水長流式嘅愛情，只可惜還未遇到！











張兆輝、姚子羚、蕭正楠及洪永城主演的TVB劇集《黃金有罪》今晚大結局，劇情高潮迭起，大家都關注張兆輝飾演，壞事做盡的「榮木桐」收場。而輝哥跟姚子羚就擦出唔少火花，尤其後者讓愛，爆喊主動提出分手一幕，兩人演技獲讚，子羚說：「輝嫂話分手嗰場戲睇咗40幾次，呢場戲我都好鍾意，好多朋友話睇到心都塞，有愛不能愛嘅痛，其實晶晶冇怪過Gordon，佢知道Gordon一直等緊未婚妻返嚟，而且見對方坐輪椅，男人在情在義，應該要照顧佢。」輝哥就話演呢場分手戲，其實喺男人視覺都係心痛，內疚，無奈嘅：「如果現實生活中有呢啲情節，哈！我諗要開三人會議嚟解決，我作為男人唔想享齊人之福，因為有一個女人都要做好多嘢，兩個咪更煩。更何況我咁木獨，冇錢又冇型，唔會有狂蜂浪蝶埋身。」對此，子羚大笑：「係呀！我都係因為《黃金有罪》先埋身。」



最喜歡月亮前Kiss



除咗分手戲，輝哥對浪漫共舞那場咀戲都好鍾意，「最深刻同子羚喺街上共舞，喺月亮前Kiss，畫面好浪漫好靚，好有mood，應該係近年最喜歡的愛情場口。」劇內，姚子羚雖然深愛輝哥，但都揀咗錢進(蕭正楠)，劇外，39歲子羚經歷過愛情大風浪，擇偶心態有所改變：「因為榮木桐背景太複雜，愛得好辛苦，付出好多，相反錢進人生簡單。人大咗想要細水長流嘅嘢，雖然係平淡，但無風無浪係福份，係一輩子想要嘅嘢，兩公婆你笑吓我，我笑吓你就一世，好似輝哥、輝嫂一樣，我見佢哋好有默契。」



大讚子羚係好女仔



問子羚現實生活中有冇比較簡單嘅男仔出現？她說，「希望有，有就即殺！」再問有冇人追？她即說，「o依家非常時期大家留守屋企少咗社交，工作都受阻延，何況係感情？我連屋企人都少見，非常時期只係想快啲搵錢，大家盡快重回正軌，因為少咗好多商演。」輝哥大讚子羚係好女仔，可養精蓄銳，相信好女仔一定會遇好男人的。



至於喺疫情下，輝哥可會少咗同輝嫂Sweet？子羚搶着說：「其實食飯都會傳染病毒喎，都唔使講到有冇親密接觸啦！」輝哥形容兩公婆日日都係情人節：「o依家得番我哋兩個撐枱腳食飯，晚晚佢都坐我對面。」



採訪：方騫平 攝影：譚壹致 髮型：Kel Fung@HH hair.nail（張兆輝） 化妝：雷淑賢（大哥賢） 髮型：Taylor Wan @ Hair Corner（姚子羚） 化妝：Henry Li 服裝：MURUA@i.t 飾物：Dearbell2ling 場地：Prompt Bistro@數碼港艾美酒店4樓



