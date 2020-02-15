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劉思希天水圍快閃派口罩

2020-02-15 列印
劉思希天水圍快閃派口罩
■劉思希情人節向公公婆婆派口罩。
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　　早前在《丫鬟大聯盟》中大放笑彈的劉思希，昨日過了一個特別有意義的情人節。思希透露早前聯絡了在新加坡、泰國的朋友購買口罩，經大家齊心協助，終找到一批口罩給她，於是便自費安排速遞來港。思希早上與助手及朋友，來到天水圍區派口罩給公公婆婆，吸引大批長者排隊，快閃一個多小時便順利完成任務。思希表示，雖然公公婆婆們存貨都不多，但大家都自發一人一份，覺得香港人很有愛心。

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