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森美父母被困鑽石公主號

2020-02-15 列印
■森美（右）手指因頻用酒精搓手液而乾裂，故戴上手套保護。
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　　森美、陳貝兒及林溥來昨晚錄影《全民開講齊抗疫》，森美透露現時最擔心父母安全，皆因兩老正身處停泊在橫濱的鑽石公主號郵輪上。他說：「他們是初一登船，初頭以為沒事，還可以自由活動，豈料船上愈來愈多人發燒及確診新型肺炎，大家都要入房隔離，他們又是住在冇窗的低層房間，這些天只靠短訊及照片報告情況，幸好他們都沒有出現病徵。」森美表示如無意外，父母將於下周三完成14日隔離。

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