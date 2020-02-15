﻿回港避炎 餅碎重聚無影 傅穎自由行LOOK掃化妝品

去年是內地影視業的寒冬期，當紅花旦迪麗熱巴亦自爆曾失業8個月，再加上近日新冠肺炎（前名：武漢肺炎）來襲，藝人收入可謂雪上加霜！為避炎，近年主力在內地發展的傅穎（Theresa）亦於去年底「回流」，雖然人在香港，但上月Cookies五餅女重聚，她都未有赴會，唔通至今仍不和？Theresa解釋當日咁啱有嘢做啫，仲話下次再約喎！日前，她就冇Call舊隊友食飯，反而約圈外閨密Shopping，仲以「自由行Look」掃化妝、護膚品，其素顏更與陳年DJ蘭茜撞晒樣O添！



新冠肺炎早於去年12月初在湖北城市爆發，短短兩個多月，病毒迅速蔓延至全球，由於疫情嚴峻，內地不少影視製作及商業活動都紛紛煞停。自2011年轉戰內地，長居北京的傅穎亦趁香港「局部封關」前，於12月中回港避炎，頓變「無業遊民」的她頻頻約好友出街打卡、食好西，不過，盛傳與Cookies前成員不和多年的Theresa，早前雖說也獲邀出席1月份的「餅碎聚會」，只是跟上堂時間撞正才缺席，但回來兩個月時間，她似乎寧願做「宅女」或約圈外人，都不願見一班舊隊友！



小富婆去「鳩嗚」



日前下午3時許，Theresa跟一名圈外女友人到中環IFC Shopping。當日，穿粉紅色Gucci衞衣、孭 LV包包的她先去買化妝品，之後見ZARA大減價，即與女友人殺入去同OL、師奶搶平貨，不時於社交網晒長腿的Theresa主攻短褲、短裙仔，惜年賺過百萬人仔的她最終都揀唔啱，披上「富婆絲巾」後，便跟友人行去四季酒店High-tea。



1.0撞樣蘭茜



或許是長駐內地的關係，被「大媽」潛移默化的Theresa返到香港都特別喜歡蒲美妝店。事隔6日，她再約另外兩位好友到希慎廣場Duty Free，今趟Theresa的防疫意識亦大大提升，全程戴上口罩行街。未知是否諗住蒙晒面冇人認得佢，素顏的Theresa穿上青BB衞衣襯Sharp Pink波鞋，腰間再綁件外套兼孭個背囊仔，望落去好融入「自由行」堆中。始終30有5，Theresa亦對抗老化、減淡皺紋的護膚品特別感興趣，試完一輪抬起頭，殊不知Cap帽下露出的一雙單皮鳳眼和顴骨，竟跟前DJ蘭茜有幾分相似！其實，外間一直傳她五官不斷進化，其自拍照都愈來愈有「祖國網紅」Feel，但觀乎當日的素顏樣，深信好似Theresa話齋都係「易容術」玩得出神入化啫！



採訪：張詠森、梁志明