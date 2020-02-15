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﻿女大十八變

2020-02-15 列印
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  2002年以女子組合Cookies成員出道的傅穎，昔日闊面、單眼皮又鳳眼，身材亦平平無其，但事隔18年，她竟變成間尺鼻、V煞面，仲擁有一雙又圓又大的眼睛，難怪惹來整容疑雲！
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