女大十八變
疑恐播「毒」 大屠殺 24寵物被掟落樓14死
近日多名市民確診感染新冠肺炎，令人心惶惶，深井青龍頭豪景花園昨發生「大屠殺」殘酷命案，有人疑恐怕動物傳播不明病毒，狠下殺手，將一批約二十四隻貓及鼠類等動物從高處掟下山坡，部份當場死亡，部份則受重傷。愛...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
寧被隔離 「都不願一個人過節」 青島獨男稱來自武漢呃食宿14天
新型冠狀病毒肺炎肆虐全國，各地對防疫資源的運用都很緊張。不過近日一名山東青島五十五歲高姓男子，就不惜謊稱「我來自武漢監獄」，希望被隔離十四天。原因是想找一個能提供免費吃住地方，更不想一個人「過節」。 ...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美參議院通過議案 限制特朗普對伊動武
美國企圖令中東局勢降溫。美國參議院周四通過一項跨黨派議案，限制總統特朗普對伊朗採取軍事行動，規定他事前必須要獲國會授權。但特朗普揚言會否決這項議案，認為會令伊朗有機可乘；不過伊朗革命衞隊將領就警告，美國和以色列一旦行差踏錯，就向兩國還擊。另一邊廂特朗普亦於周四透露，美方很大機會在本月底前與阿富汗塔利班達成和平協議。 參議院是以五十五票贊成、四十五票反對，通過民主黨議員凱恩（Tim Kaine）提出的議案，規定特朗普必須先獲國會同意，才可對伊朗採取軍事行動。據該決議，除非國會正式宣戰或者明確批准，否則總統不得動用美國軍事力量對伊朗採取行動。其中的例外情況是，美國面臨「逼在...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
皓畋天台戶飽覽市景
何文田皓畋環境寧靜，加上位處小學34校網，吸引不少實力買家。今次介紹該屋苑頂層連天台單位，單位以灰白為主，加上採光頗佳，全屋通透明亮，放盤最大賣點是連私人天台，外望開揚何文田市景。 由嘉里建設發展的皓...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股成交縮減 全周漲411點
國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市齊齊造好，恒指企穩250天線（27685），惟再戰二萬八大關未果。恒指低開高走，曾漲230點，高見27960點，創1月24日以來新高，收報27815點，上揚85點，全星期累漲411點，連升兩周。大市交投縮減，成交金額僅957億元。 分析料將現黃金交叉 市場人士指出，恒指下周初很大機會出現利好信號「終極黃金交叉」，即50天線升穿250天線，反映技術上中線獲看好。 內地新冠肺炎按日新增確診病例回落，內地股市造好。上證指數2900點失而復得，收報2917點，彈0.38%，全周滬指累漲1.43%；深證指數收報10916點，升0.48...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
隊長鞭策鬥志盛 打「雀」英紅傳
利物浦在英超已遙遙領先，可是球員沒有因此而在輪休期放鬆自行加操，全因隊長佐敦軒達臣在背後不斷鞭策。這位紅軍成功背後的男人更獲捧為英格蘭球員先生頂頭大熱，今晚重回聯賽戰場勢率隊作客大勝包尾大幡諾域治，為下周中歐聯壯行色，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 紅軍一隊成員沒有出戰英格蘭足總盃第四圈重賽勝梳士貝利一仗，在二月一日英超主場4:0輕取修咸頓後便放假，直到周一才重新集合訓練，備戰今仗以及下周二歐聯十六強首回合作客馬德里體育會。 眾將休假自發加操 然而，眾將沒有因為在積分榜拋離次席的曼城廿二分、只需贏多六場便可歷史性首奪英超錦標而鬆懈，各...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
輕便吸塵機 續航力特強
抗疫最緊要清潔，除了個人衞生，家居潔淨同樣重要。最近有品牌新推出無線直立式吸塵機，賣點是配備輕巧強力電池，每分鐘氣流量達八百公升，充滿電更可運作四十分鐘，輕便與續航力兩者兼得！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛...
2020-02-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
回港避炎 餅碎重聚無影 傅穎自由行LOOK掃化妝品
去年是內地影視業的寒冬期，當紅花旦迪麗熱巴亦自爆曾失業8個月，再加上近日新冠肺炎（前名：武漢肺炎）來襲，藝人收入可謂雪上加霜！為避炎，近年主力在內地發展的傅穎（Theresa）亦於去年底「回流」，雖然...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴士的點評——湖北抗疫作戰新思路
本周四早上一覺醒來，手機彈出中國疫情新聞，周三湖北新冠肺炎新增確診病例一萬四千八百四十宗，當真嚇了一跳，因為周二全國新增確診數量還只是二千〇一十五宗，湖北一日竟然多了一萬多宗，當時第一個反應是數字是否錯了？接著陸續看到內地不同的媒體都登出一萬四千八百四十這個數字，令人擔心究竟是湖北疫情大爆發，還是有其他問題。 其後內地公佈，由湖北開始，中國改變了確診新冠肺炎的標準。此前是以核酸測試，出現陽性，才算確診有新型肺炎病毒，但有很多新冠肺炎患者，包括已經過世的李文亮醫生，他曾進行兩次測試，都呈現陰性，第三次才出現陽性，發病二十三日才確診。以核酸測試，本來是一個比較科學的確診方法，但...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——杜拜六場賽事轉播來港受注
香港賽馬會定於二月二十日星期四從杜拜美丹馬場即時轉播杜拜星期四賽馬日其中六場賽事來港供馬迷欣賞，並設立彩池接受投注。而杜拜星期四賽馬日各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於二月十九日上午公布。 馬場浮世繪
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6