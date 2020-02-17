﻿同余安安拍《Baby》勾起生B事 張繼聰險為謝安琪撞開全村車

余安安和張繼聰在剛上映的新戲《Baby復仇記》分別演準嫲嫲和星級男陪月，早已為人父母的他們，在拍攝過程勾起不少生B難忘事，好似安安姐就想起當年初三赤口誕第二胎既搞笑又緊張的情況；而阿聰就大爆當年太太謝安琪（Kay）生囝囝張瞻時穿羊水，住村屋的他緊張到想將全村車撞開搵出路送太太入院，似十足拍動作片勁誇張。



現實中，安安姐和阿聰雖然冇做嫲嫲和男陪月經驗，但兩人自身經驗對演繹角色都幫到手。安安說：「我做咗外母，其實對新抱同對女婿都一樣，會錫仔女嘅另一半，所以我代入會容易啲。」由於現實中沒男陪月，阿聰反而覺得更有趣，「我太太第一胎係冇陪月，但真係差好遠，特別係太太身體調理方面，我好記得我Book嘅時候佢話3日後先覆，因為開工唔會開電話，好似特工咁好專業，我將佢哋份精神放咗入角色度。」



兩人都話拍攝最難忘是勾起不少當日生B的經歷，當年首次做爸爸的阿聰，更自爆由於太緊張，差啲出大事，「當年我哋住村屋，夜晚啲車泊好晒，要出車係好困難，太太話穿羊水，我跑去攞車，但係揸出嚟好難，我好緊張，諗過將成條村啲車撞開晒佢，返嚟先搞，太太反而叫我慢慢嚟。（阿Kay冷靜過你？）係呀，可能自己身體自己知，我係急到咁。」安安姐原來生兩胎都一樣驚險，「第一胎唔係好穩，要喺牀瞓咗3個月，真係好擔憂，去洗水間大力啲都驚走咗出嚟冇咗；而第二個就早產，細女初二出世，我初二傳統返阿媽度食飯，我食咗3碗飯，半個鐘後仲叫阿媽煎糕，阿媽仲話又食？食到塞咗個BB出嚟！點知真係食完半夜作動喎！我兩胎個頭都係唔調轉，都係要開刀生。」



撰文：杜淑霞 攝影：李權威