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獲邀出席NME頒獎禮　超儀偕夫大開眼界

2020-02-17 列印
■超儀和老公陳子聰有影皆雙。
■超儀獲邀出席盛會甚興奮！
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　　何超儀近日受新冠狀病毒疫情影響，許多電影方面的拍攝工作要延期，她透露目前正積極籌備今年的新單曲計劃，除了與海膽仔樂團的創作外，將會有赴日錄製日文歌的工作，她亦非常期待能以歌手身份再帶來新作品與樂迷見面！

　　超儀日前就與夫婿陳子聰，拍拖出席英國NME頒獎禮，超儀以搖滾音樂人身份出席，陳子聰則以HIP POP音樂人身份赴會，兩人對於獲邀出席這場音樂盛典，深感光榮並覺得大開眼界！

　　超儀與會期間接受了當地媒體，如BBC 6 channel及Radio X專訪，她亦介紹自己的搖滾團體：何超與海膽仔，期待將來有機會一同前來朝聖觀摩！

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