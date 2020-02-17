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光天化日偷情 喜多村激吻鈴木杏樹

2020-02-17 列印
■喜多村和情婦鈴木被攝得當眾親熱。
■鈴木依偎在喜多村懷中旁若無人！
光天化日偷情 喜多村激吻鈴木杏樹
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　　2013年喪夫的鈴木杏樹早前被爆，搭上舞台劇拍檔、有婦之夫喜多村綠郎，喜多村的妻子、前寶塚劇團成員貴城惠曾表示不會原諒鈴木。喜多村與鈴木日前更被傳媒刊出在公眾地方親熱的照片，二人被攝得攬到寶當眾錫錫，光天化日偷情、旁若無人！

　　喜多村爆出軌醜聞後昨日首次現身，於東京演出舞台劇，大批傳媒守候追訪，他乘的士到場時，戴上口罩沒有停下來受訪，對記者問及婚外情全不回應，只在車內向傳媒兩次鞠躬。據場內觀眾指，喜多村在謝幕時向觀眾鞠躬多達10次，更一度眼泛淚光。

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