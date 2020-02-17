光天化日偷情 喜多村激吻鈴木杏樹

面對市民在超市和藥房「盲搶」消毒劑和漂白水下，為了解決公司和家居消毒清潔的問題，於是透過家族的五金渠道尋找代替品，結果發現港產某化學品公司有生產消毒清潔劑。由於市民較少到五金店購買消毒用品和漂白水，多數五金舖又不積極入貨，故此該廠還有存貨。我叫家人多訂一批貨品自用和銷售，結果幾十支消毒清潔劑轉眼已售罄。 丈夫知道市面上應該還有五金舖跟我們一樣，有出售這個品牌的消毒清潔劑，於是在社交平台鼓勵未能在超市購買消毒劑的朋友，可以到五金舖看看。怎料一晚之後，全城有賣這產品的五金舖存貨也沽清，就連生產商最後十數箱存貨也被零售商搶購。面對突如其來的斷貨，該公司原計劃立即增產，奈何內地膠樽...

2020-02-17