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《007》劇組取消北京造勢

2020-02-17 列印
■丹尼爾擔演最新一部邦片《007︰生死有時》將上映。資料圖片
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　　不少影迷甚期待、由丹尼爾基格（Daniel Craig）擔演占士邦的《007︰生死有時》將於4月開畫，該片亦開展在全球多地的造勢活動，但因應新冠病毒肺炎疫情仍在內地肆虐，該片劇組原定拉大隊到北京谷戲的行程，宣告要取消！另外，該片的同名主題歌由Billie Eilish主唱，近日曝光後卻被不少人批評沉悶！

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