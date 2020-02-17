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哈里王子前緋聞女友疑輕生亡

2020-02-17 列印
■Caroline Flack享年40歲。資料圖片
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　　曾與英國哈里王子傳緋聞的電視節目主持Caroline Flack，前日被友人發現死於倫敦寓所疑是自殺身亡，享年40歲。

　　Caroline於2000年出道，2015年起擔任英國戀愛真人騷《Love Island》主持，直至去年底因發生涉襲擊男友Lewis Burton案而辭任；Caroline於2009年曾與哈里王子傳緋聞，她亦曾與男子組合One Direction成員Harry Styles拍拖。

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