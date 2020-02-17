阿Sa正在外地拍攝英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品的超級網劇《女法醫JD》，拍檔鮑起靜就憑《金都》同告入圍金像女配獎，該劇攝影師謝忠道就憑《犯罪現場》提名最佳攝影獎，可謂「三喜臨門」！最令阿Sa驚喜的是，當日完成拍攝後，劇組突然拿出香檳及歡呼慶祝！她說：「開緊工收到提名消息，大家都好開心，亦都互相祝賀同打氣。估不到拍攝完後，他們會再有驚喜，真係好多謝大家！」
阿Sa爭金像女配驚喜連連
阿Sa正在外地拍攝英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品的超級網劇《女法醫JD》，拍檔鮑起靜就憑《金都》同告入圍金像女配獎，該劇攝影師謝忠道就憑《犯罪現場》提名最佳攝影獎，可謂「三喜臨門」！最令阿Sa驚喜的是，當日完成拍攝後，劇組突然拿出香檳及歡呼慶祝！她說：「開緊工收到提名消息，大家都好開心，亦都互相祝賀同打氣。估不到拍攝完後，他們會再有驚喜，真係好多謝大家！」
累計21港人確診 港府將包機拯救 爆疫「鑽石公主」 十客一中招
爆發嚴重新冠肺炎疫情的的「鑽石公主號」郵輪，昨天仍停泊在日本橫濱港，再有多七十人確診，累計三百五十五人中招，其中二十一人來自香港。港府表示將派包機接船上港人回港，有港人乘客要求港府，容許他們回港後在家...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「蝗軍」肆虐印巴進逼中國？ 農村部：內地大規模爆發風險很低
中國繼受新冠肺炎及禽流感等內患影響，及美國不繼收緊對華企的限制，又爆東非的四千億蝗蟲大軍已至印巴，中國面臨「蝗軍」壓境。中國農業農村部就回應，沙漠蝗對中國的危害概率很小，內地大規模爆發蝗災風險很低。 據外媒報道，目前四千億蝗蟲大軍已入侵印巴，而印度半島的巴基斯坦政府已宣佈進入國家緊急狀態，並進逼中國國境線。 報道指，印度將會是防蝗蟲大軍的重要防線。若無法盡快控制，東非國家可能出現饑荒，東南亞或許也可能遭到波及。 印度拉賈斯坦邦財政部長表示，四千億隻蝗蟲襲擊了該國，大量農作物被毀，並有向鄰國蔓延之勢；在當地駐紮的七十萬印軍，因糧食被吃光不得不撤軍。印度學者預測蝗災將造成印...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
傳彭博或夥拍希拉莉 撼特朗普爭總統寶座
美國總統選舉的民主黨黨內初選進入白熱化階段，黨內極左的聯邦參議員桑德斯聲勢持續攀升，在德州初選的民調中領先。至於另一參選人、紐約前市長彭博，則在佛羅里達州輕微領先。右翼新聞網站Drudge Report報道，為提升選情，彭博正考慮延攬前國務卿、前民主黨總統候選人希拉莉當競選拍檔，迎戰尋求連任的總統特朗普。 Drudge Report周六引述彭博競選陣營的消息指，競選陣營內部進行的民調顯示，彭博搭配希拉莉的組合將會是對抗特朗普的強大力量，對特朗普連任產生有效威脅。希拉莉在上屆大選中，雖然奪得的普選票數贏特朗普，但最終失落總統寶座。她上周接受名嘴Ellen DeGeneres節...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
皓畋天台戶飽覽市景
何文田皓畋環境寧靜，加上位處小學34校網，吸引不少實力買家。今次介紹該屋苑頂層連天台單位，單位以灰白為主，加上採光頗佳，全屋通透明亮，放盤最大賣點是連私人天台，外望開揚何文田市景。 由嘉里建設發展的皓...
2020-02-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
業績期將至 藍籌紛放榜 恒指料再戰二萬八關
受疫情影響，中國擬推遲兩會至三月底以後舉行，A股走勢尚算硬朗，港股則連升兩周，惟向上阻力較大，多次挑戰二萬八未果。美股上周續創新高，惟ADR港股比例指數及恒指夜期向下。內地工廠未來逐步復工復產，加上業...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
球迷變救兵 新魔將煞「車」
曼聯一對冬季新兵恩哈路和波基斯費南迪斯都是紅魔球迷，甫加盟更可望合力為新東家克服弱點。事關恩哈路正是陣中缺乏的力量型中鋒，其身後的中場波基斯費南迪斯擅於提供彈藥，今晚英超作客車路士，他倆聯手為愛隊出心又出力。（Now4K 611、621台周二凌晨4:00直播） 三十歲的恩哈路一月由上海申花加盟曼聯，原來自小已是紅魔躉。此子矢言：「我跟兄弟姊妹都是曼聯球迷，從小就看很多紅魔比賽。我發誓由穿上曼聯球衣的那一刻起，就一定會出盡全力。」 恩哈路補中鋒空缺 紅魔過往季中曾收購不少鋒將，效果好壞參半。恩哈路因應新冠肺炎疫情，獨自在曼徹斯特操練，未有隨隊到西班牙集訓，結果只能在今仗前跟大...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Galaxy S20 Ultra AI四鏡8K拍片
近年手機影拍之進步，簡直拾級而上，且看Samsung日前發佈的5G旗艦手機Galaxy S20系列，當中規格最強的S20 Ultra，既有40MP前置自拍，機背的108MP AI四鏡更可拍出1億像素相...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
自爆失眠 體重暴跌 伍詠薇殘爆包到冚睇醫生
伍詠薇（伍姑娘）出名喜愛夜蒲，圈中大小Party都總見其蹤影，且次次都不醉無歸。不過，近年她甚少出席公眾場合，尤其去年7月跟老公練海棠遊日慶祝結婚20周年後，連月來，伍姑娘頻頻於社交網自爆失眠，仲一個人出走散心。可能跟社會運動持續8個月加上再爆發武漢肺炎有關，導致工作量驟減，本來她都諗住2月生日「重出江湖」開P慶祝，惜早前忽然患腸胃炎，仲痛到要老公練海棠陪睇醫生，而接拍嘅內地劇都要Hold住，難怪伍姑娘冇晒心情！ 早前香港電影工作者總會會長田雞直言，8成電影從業員已經接近半年冇工開。香港娛樂圈史無前例受重創，藝人的工作量亦大大下降，好似久未露面的伍詠薇，唔計11月出席契細佬...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
慧眼看世界——「疫市」環保生活
面對市民在超市和藥房「盲搶」消毒劑和漂白水下，為了解決公司和家居消毒清潔的問題，於是透過家族的五金渠道尋找代替品，結果發現港產某化學品公司有生產消毒清潔劑。由於市民較少到五金店購買消毒用品和漂白水，多數五金舖又不積極入貨，故此該廠還有存貨。我叫家人多訂一批貨品自用和銷售，結果幾十支消毒清潔劑轉眼已售罄。 丈夫知道市面上應該還有五金舖跟我們一樣，有出售這個品牌的消毒清潔劑，於是在社交平台鼓勵未能在超市購買消毒劑的朋友，可以到五金舖看看。怎料一晚之後，全城有賣這產品的五金舖存貨也沽清，就連生產商最後十數箱存貨也被零售商搶購。面對突如其來的斷貨，該公司原計劃立即增產，奈何內地膠樽...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伊時論事——希威森志比天高
今個馬季開季前，大家都對兩位新騎師薛恩及希威森（Lyle Hewitson）寄予厚望。後者是兩屆南非冠軍，年紀甚輕，然而較遲入局，不少練馬師便漸漸對其失去信心，成績當然未如理想。 雖然經常策騎冷門上陣，但這位二十二歲的小伙子依然維持正面的工作態度，即使面對事業上的低潮，他也盡力克服困難。作為好友的我，對他這種積極、不氣餒的態度也深受感動。 最近牌照委員會公佈，薛恩將會留港策騎至本季煞科，而希威森則會前往日本客串。坦白來說，這都是意料中事。儘管希威森時常掛上笑容，但始終是冠軍騎師，以往一日能夠取得多場頭馬，現在卻只能望天打卦，有時甚至苦戰整整一個月也未必得到實力座騎，若非他為...
2020-02-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6