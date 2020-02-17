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阿Sa爭金像女配驚喜連連

2020-02-17 列印
■阿Sa和鮑起靜均獲提名今屆金像女配獎。
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　　阿Sa（蔡卓妍）去年憑英皇電影《非分熟女》角逐金像獎影后，今年則憑英皇電影《聖荷西謀殺案》入圍第39屆香港電影金像獎角逐最佳女配角獎。對於首次入圍女配獎，阿Sa稱很感恩，好開心遇到很好的導演、兩個對手以及團隊。

　　阿Sa正在外地拍攝英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品的超級網劇《女法醫JD》，拍檔鮑起靜就憑《金都》同告入圍金像女配獎，該劇攝影師謝忠道就憑《犯罪現場》提名最佳攝影獎，可謂「三喜臨門」！最令阿Sa驚喜的是，當日完成拍攝後，劇組突然拿出香檳及歡呼慶祝！她說：「開緊工收到提名消息，大家都好開心，亦都互相祝賀同打氣。估不到拍攝完後，他們會再有驚喜，真係好多謝大家！」

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