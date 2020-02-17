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熱門： 廁紙消委會新冠肺炎口罩歧視

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DaDa「久休復出」笑認食肥

2020-02-17 列印
■DaDa昨啟程飛赴大馬。
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　　陳靜（DaDa）、黃百鳴及栢天男昨現身機場，出發到馬來西亞出席電影活動。DaDa因疫情已久未走出家門，她笑言：「其實食肥了不少，只是戴上口罩大家便不覺得，今日來到機場人都開心了，但會小心身體。（有搶購廁紙等物資嗎？）家中有儲備，我腸胃好好的。」

　　黃百鳴指《葉問4》獲3,600萬馬幣票房，是當地華語電影的紀錄。對於疫情為電影業帶來嚴重影響，黃百鳴說：「在內地收了12億，（有錢賺？）12億都冇錢賺。」談到政府呼籲娛樂場所暫時停業，黃百鳴指有關方面曾約見商會商討，但未有共識，對此他表示支持，現階段已加強戲院消毒清潔等防疫措施。

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