﻿自爆失眠 體重暴跌 伍詠薇殘爆包到冚睇醫生

伍詠薇（伍姑娘）出名喜愛夜蒲，圈中大小Party都總見其蹤影，且次次都不醉無歸。不過，近年她甚少出席公眾場合，尤其去年7月跟老公練海棠遊日慶祝結婚20周年後，連月來，伍姑娘頻頻於社交網自爆失眠，仲一個人出走散心。可能跟社會運動持續8個月加上再爆發武漢肺炎有關，導致工作量驟減，本來她都諗住2月生日「重出江湖」開P慶祝，惜早前忽然患腸胃炎，仲痛到要老公練海棠陪睇醫生，而接拍嘅內地劇都要Hold住，難怪伍姑娘冇晒心情！



早前香港電影工作者總會會長田雞直言，8成電影從業員已經接近半年冇工開。香港娛樂圈史無前例受重創，藝人的工作量亦大大下降，好似久未露面的伍詠薇，唔計11月出席契細佬陳山聰的婚禮，最近一次亮相公開活動，已經是10月底為配音的電影《愛登士家庭》宣傳，而過去一年，除了獲好友蔡一傑邀請，遠赴加拿大多倫多擔任演唱會嘉賓外，似乎就只有演出ViuTV新劇《歎息橋》，以及得閒上吓綜藝節目、電影首映等。



老公常伴左右



眼見社會一片愁雲慘霧， 伍姑娘都索性將自己「摺」埋，連月來不單止絕跡社交場合，還數度於社交網自爆失眠，體重更跌至49KG！做了大半年「獨孤精」，本來上月去完「一個人的旅行」後，都諗住注滿能量重新出發，殊不知回港後患上腸胃炎，痛到伍姑娘稱：「懷疑自己順產生仔都忍到痛。」卒之早前還是頂唔順，在老公練海棠與助手陪同下到中環睇醫生！



當日下午3時許，練海棠戴住個N95口罩，傍實由頭到腳包到冚的太太去診所，逗留約1小時，夫婦倆在助手陪同下落樓，練海棠一臉憂心忡忡，至於伍姑娘，雖然戴晒口罩同眼鏡，但見她不時繞住老公，感覺相當虛弱。之後助手先行離開，二人便步行往西環方向，其間經過一間麵包舖，可能諗住食包清淡啲啦，但歎慣正嘢的伍姑娘始終揀唔啱，最後他們走去附近一間雲吞麵舖買外賣，回程時再於銀行撳埋錢，便雙雙登上座駕離開。



工作飯局叫停



病瘉後，伍姑娘即於社交網出Po宣佈：「今年不想宅下去，大個女要重出江湖。沉睡接近三年靠意志力自我醫好棘手都市病。」仲話2月生日想來一個溫馨愉快飯局，又自嘲「好唔客氣」地問有冇人送這份生日禮物給她，並語帶相關寫道：「真心想睇吓仲有幾多篩剩嘅朋友真心愛錫我。」可惜事與願違，武漢肺炎疫情日趨嚴峻，全港市民都「閉關」以免外出感染病毒，伍姑娘不單止生日P要擱置，據悉原定稍後仲要北上拍內地劇，惟內地影視製作近乎全面煞停，睇嚟伍姑娘都要「宅下去」嘞。



採訪：張詠森