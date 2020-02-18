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坦言已知BB性別　 羅仲謙玩神秘：遲啲先講

2020-02-18 列印
■謙仔面對疫情，依然頻頻往健身。
■謙仔與楊怡上周宣佈快將做爸媽。資料圖片
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　　40歲楊怡去年盛傳已懷孕，不過她和老公羅仲謙一直否認，只謂有好消息就會公佈。上周二人終於宣佈成功懷有「鼠BB」的喜訊，阿怡初次懷孕遇上嚴峻疫情，5月預產期逼近，她為安全計，足不出戶多時。

　　昨日傳媒在二人位於大埔的寓所守候，中午1時左右，見謙仔一身便裝，戴上口罩獨自出門，由屋企開車駛往大埔墟街市附近，他落車後語帶輕鬆對記者透露準備去健身室，太太阿怡則留在家中。問到阿怡懷孕期間有否害喜作嘔，謙仔笑言：「冇喎！托賴OK啦！」他又表示未為BB改名，會問長輩意見，並坦言已知道BB的性別，不過暫時不會透露，打算遲些才講。

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