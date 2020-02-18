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受疫情影響被困家中 菊梓喬有工開興奮失眠

2020-02-18 列印
■菊梓喬近日都有去行山，保持身體健康。
■菊梓喬披婚紗拍MV，坦言都有幻想真正結婚時的情況。
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　　菊梓喬昨日披上婚紗為主唱的新劇《法證先鋒4》片尾曲《我不是她》拍攝MV，並指前一晚徹夜難眠，因這段時間的工作不是取消就是延期，所以知道有工開心情特別興奮。菊梓喬表示停工日子與多數朋友一樣屈在家中，有少少影響心情，在家的日子都是煲劇、煮食及做簡單的柔軟運動。

　　菊梓喬表示MV原定月初拍攝，但由於當時患上腸胃炎，一延就兩個星期；由於當時還感到頭暈和周身骨痛，一度擔心「中招」，故此也自我隔離了14天沒有出街，但沒有其他症狀故沒有求醫，幸好排出體內毒素後已沒事，現仍會繼續保持身體健康及小心飲食，不過口罩已所剩無幾，要開始搜羅。

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