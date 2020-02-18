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患肺炎引致失聲 艾頓莊含淚腰斬個唱

2020-02-18 列印
■艾頓莊因失聲腰斬演唱會。資料圖片
■艾頓莊公開在台上背影照，指開騷前患上肺炎。網上圖片
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　　72歲「樂壇大姑媽」艾頓莊周日在紐西蘭奧克蘭舉行巡唱，但唱了15首歌後，他宣佈演唱會腰斬。他開騷前獲診斷患上肺炎，腰斬演出後他在台上指自己已完全失聲，對未能完成演出，他傷心得落下淚來，最後他更要由工作人員攙扶離開舞台，觀眾亦站立為他鼓掌。

　　之後他在社交網上載在台上的背影照，並留言表示很傷心，因自己一直很用心演唱。據指艾頓莊演出期間曾找醫生治療五分鐘，再繼續演出，直至最後完全失聲才宣佈腰斬。

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