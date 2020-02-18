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TWICE首爾騷嚴陣以待

2020-02-18 列印
■TWICE昨晚首爾演唱會如期舉行，但做足抗疫措施。
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　　受新冠肺炎影響，導致不少歌手取消或延期開騷，但韓國人氣女團TWICE昨日如常在首爾舉行《TWICELIGHTS》巡唱最後一站演出。事務所JYP在下午時發公告，說明演唱會的入場安排，場館在入場前會全面消毒，觀眾須在入口處量體溫，場內亦設有酒精消毒器，此外，他們要求所有工作人員佩戴口罩，與觀眾有直接接觸的工作人員更會戴上手套。如果有觀眾仍希望退票，還是可以在售票網站辦理，即可免費退票。

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