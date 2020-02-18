﻿無懼肺炎 愛妻帶網紅B遊旺區 李璨琛囡囡周圍摸冇消毒

近日本港爆發新冠肺炎（前名：武漢肺炎），不少人都於家中閉關「避炎」，但小朋友又點頂得順日日「坐監」呢！？好似李璨琛快將兩歲的「網紅囡囡」Lucy（李元元）出名好動，試過悶到喺屋企大搗亂，搞到媽咪梁志瑩（Pae）返到屋企以為發生「海嘯」好苦惱，於是大前日（15日），她就帶埋囡囡再遊至愛的銅鑼灣，出名「唔黐家」的Lucy自然High爆，其間不單止手仔周圍摸，仲喺商場的兒童遊樂區「瞓」身玩，可惜媽咪Pae掛住湊佢，忘記不時幫囡囡消毒手仔，睇嚟喺呢個非常時期，衞生意識真係要再提高啲先得啦！



新冠肺炎持續蔓延，本港確診個案已上升至60宗，鑒於疫情嚴峻，未使返學的BB更加係高危一族，基本上都冇父母夠膽帶BB出街，就算出街只敢去遠離人煙的郊外，既可「放電」又可呼吸新鮮空氣，強身健體「避炎」。不過，唔係個個父母都唔使開工陪玩，面對小朋友日日屈喺屋企「坐監」發悶，一眾父母都好頭痕，「星級父母」一樣唔例外，但係一向採取「放養式教育」的李璨琛夫婦卻冇有怕，璨琛愛妻大前日如常帶「網紅囡囡」Lucy落銅鑼灣「放電」！



模仿媽咪試護膚品



當日傍晚5時許，李璨琛太太梁志瑩和友人先湊住Lucy到皇室堡的SEPHORA買化妝品，其間兩位女士專注研究護膚品，「八婆仔」Lucy亦有樣學樣，隨手拎起眼前的Lotion、香水仔細望，惜望完一輪並非試搽或試聞，而是貫徹其愛「煲粥」的作風，將個樽擺上耳仔扮講電話，認真萌爆！同行「契媽」見狀即截停，但轉個頭，Lucy又手多多摸吓呢樣、摸吓嗰樣，不過其間都冇人幫她抹過手仔。等媽咪畀完錢後，一出到門見到商場中庭的兒童遊玩區，Lucy興奮到舉晒手，Pae亦好識做即刻拖囡囡去玩！



高危地方又瞓又摸



然而街度勁多細菌，兒童遊玩區亦屬高危地方，再加埋肺炎疫情嚴重，雖然兩母女都戴晒口罩，放阿女落地玩前，Pae都有幫對方着番對襪仔，確保衞生，但無奈由排隊一刻開始，細細粒的Lucy在媽咪唔為意下，一雙手仔已經按捺不住周圍摸，掂完側邊塊展示牌後，落到「大水牀」又瞓又撳個地下，旁邊仲有唔少細路仔跳嚟跳去，交叉感染風險極高，而玩前玩後都未見Pae幫囡囡同自己消毒過雙手，萬一Lucy用隻手仔捽吓眼、抹吓口鼻，真係隨時被病菌入侵都唔定㗎！唔好話肺炎，染到其他細菌都唔好啦！不過，其實Pae都唔係完全冇防疫意識嘅，事關之後她們一行三人去了附近藥房，她主力睇消毒酒精搓手液、噴霧、口罩等，不過未知是否沒有Pae想要的產品呢，最終只留下聯絡電話便離開。



採訪：梁志明