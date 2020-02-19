《法證IV》首播高開33點 ﻿黃浩然﻿﻿偷目及施嬅激情戲﻿

無線重頭劇《法證先鋒IV》前晚首播即取得佳績，電視直播33點高收視（逾215萬觀眾），同時打破以往八年劇集首播紀錄。黃浩然直言監製威力驚人，亦希望劇集可以陪着觀眾安然度過疫情！



無線劇集《法證先鋒IV》前晚首播即取得佳績，黃浩然笑言是監製小青姐（梅小青）的威力，好大因素因為疫情大家留在家中，他們希望劇集陪着觀眾安然度過疫情，大家身體健康。他指該劇是小青姐退休之作，得到好成績很開心，希望可以破《深宮計》大結局36.5點收視紀錄。當年他拍小青姐監製的劇集《公主嫁到》，大結局最高收視有45點，他相信《法lV》加埋七天跨平台收視有機會衝擊40點。



前晚黃浩然、李施嬅、陳煒與譚俊彥等，在將軍澳電視城出席《法證先鋒IV》首播活動，施嬅與浩然在劇中飾演一對工作拍檔，亦是知己，但可惜不是有感情線。而施嬅預告與海俊傑間有激吻戲，她說：「不過海仔比較怕醜，拍感情戲完全不曉得，NG了幾次。」浩然就笑言，施嬅拍這場激情戲時自己亦在場，忍不住偷看，以電視尺度來說很激烈，而他自己除了與Yumiko有感情戲外，更與一位女性有激情戲，笑言是甜品位，每一位演員都有，但問到詳情即大賣關子。



另外，陳煒、劉佩玥、張秀文及Bob等昨日錄影《你估我唔到》，劉佩玥透露最近賦閒在家煲劇及執屋，美劇及韓劇也有追看，更因《愛的逼降》而成為玄彬Fans，甚至在等大結局播出期間追看玄彬舊作《秘密花園》頂癮，認真搞笑！



