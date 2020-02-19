唱慢歌手震兼胃痛 余香凝寧唱快歌壓力細

余香凝為新歌《無得比》落力四出宣傳，昨日她到商台受訪時，坦言朋友也問她可擔心「周圍去」？她稱只要做足衛生措施便沒問題；又高興指過往自己的歌曲在排行榜十幾位就止步，而這首歌於上周升至第三位，有很大進步。余香凝又表示今次是首次唱輕快歌，以前只唱抒情歌，唱Live時因全場太靜，會緊張得手震兼胃痛，但這首歌唱Live就唱得很開心，所以未來都希望能唱多些輕快或搖滾的歌曲。



另外，余香凝原定下月27日舉行音樂會，她稱現未知是否如期舉行，如改期將出席三月中在日本舉行的大阪國際電影節，因有份主演的短片參選。



