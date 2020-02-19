﻿「鑽石公主號」確診人數日日升 森美擔心被困父母終受感染

新冠肺炎繼續肆虐各國，載有確診者的郵輪「鑽石公主號」目前正滯留日本橫濱，而每日都有新增確診個案，情況愈趨嚴峻，郵輪恍如一個小型疫區，港府已安排包機接載船上港人返港。日前森美透露父母亦被困在「鑽石公主號」上，昨日他在電台節目開咪時，也坦言很擔心，因情況不樂觀，如果父母不快點離船，怕最終會受感染。



森美昨日在主持商台節目《早霸王》時主動提及肺炎疫情，對於父母仍滯留在橫濱郵輪「鑽石公主號」上，而船上確診個案持續上升，昨日就新增88宗確診。森美表示聽聞新型肺炎通常受感染後4至5日便出現病徵，當他得知父母在5至6日都未見病徵，他就安心下來，並指在頭兩天聯絡到父母，亦仔細查問有關情況，之後就只會問父母是否精神和會否很悶。



船上旅客零資訊



森美也談到父母獲船公司安排隔日可走上甲板活動，但父母為免接觸到太多人，因此只上過甲板一次，反而選擇留在房中，還笑言期間爸爸竟主動清潔房間，可想而知爸爸已開始覺得悶。



森美表示船上旅客其實零資訊，每數日會有一封船長的信，但船上確診人數則沒通知，父母是收到他轉發的香港新聞才得知消息，幸現時資訊發達，但他坦言都有些擔心，因病毒可以潛伏十幾日，好似不樂觀。由於暫時不清楚船上感染源頭，森美父母唯有在房間自我隔離，他表示有叫媽媽在沖涼時用濕毛巾封渠位，平日亦要倒水落渠位。又因為船上是中央冷氣，他有叫父母在房間都戴上口罩，而初時職員送餐並沒密封，經要求後就已放入盒內，餐具以熱水煲五分鐘後才用，好似烚奶樽一樣，森美又叫父母不要跟職員傾談，因為之前有檢疫人員已確診，由於船上飲樽裝水所以無問題。



父母未知測試結果



至於父母的測試結果，森美表示預計要兩日時間才有結果，對於傳媒問到他是否想跟父母早日團聚，他表示現時最想父母先離開郵輪，其他都屬次要，因船上每日增加確診個案，擔心父母若再不落船，可能慢慢被傳染。



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