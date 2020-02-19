﻿甄子丹捐百萬助武漢抗疫 馮盈盈派口罩予長者

近日新冠肺炎疫情持續擴散，各界也為武漢提供各種捐贈和幫助，甄子丹也低調地向武漢慈善總會抗疫一線捐款一百萬港幣，支持醫務人員。並與女兒甄濟如、兒子甄濟嘉，一起畫畫呼籲力挺武漢，為武漢加油。甄子丹稱，圖畫中的拳頭表示力量，心是愛心的象徵，黃鶴樓代表了武漢，人民手牽手是團結起來，寓意只要人民團結起來，便可以戰勝疫情。



另外，馮盈盈、劉穎鏇及何依婷等昨日出席《學是疫學非》記者會，盈盈透露節目製作了特別版，講解抗疫資訊。談到她日前到屋邨派口罩給長者，被網友讚美是「真港姐」，盈盈表示是與弟弟及表哥等自發行動，雖然僅得數百個口罩，只夠派兩、三座樓，但有做好過冇做，希望集更多人的力量去幫人。談到陸浩明在《#後生仔傾吓偈》中講錯了沙士源頭是香港被網民狠批，盈盈撐陸浩明勇於承擔，並指節目團隊皆有責任，透露昨晚播出的節目中都有澄清。