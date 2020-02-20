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勾人夫遭拍檔嘲諷 鈴木杏樹公開道歉

2020-02-20 列印
■與鈴木搞婚外情的喜多村綠郎亦被記者追訪。
勾人夫遭拍檔嘲諷 鈴木杏樹公開道歉
■鈴木杏樹在爆出做小三後首次現身，向外界鞠躬道歉。
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　　日本女星鈴木杏樹早前被爆搭上舞台劇已婚拍檔喜多村綠郎，高貴大方形象盡毀。近日鈴木及喜多村分別都有舞台劇上演。前晚鈴木在廣島演出舞台劇《沒有罪的謊言》，是爆做小三後首次現身。鈴木在劇中竟然扮演背夫出軌的人妻，令觀眾忍不住爆笑！完場時鈴木更被拍檔在台上諷刺，指有如此多觀眾捧場都因為她，鈴木立即鞠躬道歉。鈴木在離開劇場時，亦向門外守候的記者鞠躬致歉，至於喜多村據指當日亦首次在台上開腔向觀眾致歉。

　　另外，早前爆出背妻渡邊杏出軌的東出昌大近日被《週刊文春》追訪時，首次開腔承認做錯，更稱因為自己的過錯，失去了一切工作，往後的日子會好好想應該如何度過。

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