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大野智突傳在夏威夷秘婚

2020-02-20 列印
■大野智傳在夏威夷行婚禮。
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　　日本尊尼事務所一哥組合嵐，成員二宮和也去年11月突然宣佈婚訊，其後櫻井翔亦傳好事近。到昨日突然有日本網民大爆到夏威夷旅遊時，見到大野智於當地一所教堂內行婚禮，但該網民並沒有形容新娘的樣子；不過，另有fans指當日大野智身在日本工作，而且新冠肺炎肆虐，尊尼事務所已禁止藝人出埠。去年11月大野被指與已引退的前女友夏目鈴復合，亦傳有意結婚。

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