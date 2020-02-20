  • 2020年2月20日 星期四
  • 21º
  • 55%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 娛樂

Billie難忍惡評台上哽咽

2020-02-20 列印
■Billie Eilish在台上一度眼濕濕。美聯社
Previous Next

　　18歲美國超新星Billie Eilish前晚在英國音樂頒獎禮（Brit Awards）上成為全晚焦點，除了首度公開獻唱電影《007︰生死有時》主題曲《No Time To Die》外，更獲頒最佳國際女歌手，她在台上表示︰「我最近感到很多人憎恨我，但當我在台上，我看到全部人對着我笑，令我很想哭。」她更一度哽咽及眼濕濕。

　　雖然Billie今年獲獎無數，但同時遭不少惡評，因此今個星期開始，她不再看網友留言，以免情緒受影響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd