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奉俊昊收史高西斯慰問信

2020-02-20 列印
■奉俊昊（右二）與宋康昊（左二）齊出席記者會。
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　　在奧斯卡贏得最佳電影、導演四大獎的韓片《上流寄生族》，昨在導演奉俊昊返韓後在首爾舉行記者會，主演的朴素丹、宋康昊、李善均等都有亮相。

　　奉俊昊提到正在製作兩新片，一部是韓片，另一部是英語片，他又表示昨早收到名導馬田史高西斯來信，對方寫上︰「辛苦了那麼久應該要休息一下，但別休息太久，因為包括我在內的很多人都在期待你的下一部作品！」

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