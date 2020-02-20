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林嘉欣戴罩赴中東 栢芝帶仔出籠購物

2020-02-20 列印
■栢芝兩母子甚開心。
■林嘉欣外出注重防疫。
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　　林嘉欣最近應品牌邀請赴中東阿布扎比，因近日新冠病毒肺炎疫情，嘉欣搭飛機做足防疫措施，帶備口罩及酒精搓手液起程。身為兩女之母的嘉欣到外地前，已安排妥當家居抗疫事宜。

　　疫情嚴峻令本港中小學仍在停課，張栢芝就在社交網，分享帶仔仔Quintus「久休復出」外出的短片，可見她帶Quintus到商店內挑選玩具，兩母子亦做足防疫措施，戴上口罩，栢芝的巨型眼鏡就像眼罩！圖：網上圖片

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