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梁漢文教整梘紙籲勤洗手

2020-02-20 列印
■梁漢文細道製作步驟。
■方媛指上鑽戒好搶眼。
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　　全城積極防疫勤洗手，梁漢文最近就在社交網分享自製梘液紙短片，他坦言有見公廁提供的梘液不一定衛生，為求安心，故介紹自製乾的梘液洗手紙方法，方便攜帶外出使用，又不忘提醒大家洗手要洗夠30秒！

　　郭富城的老婆方媛（Moka）亦不忘繼續經營網紅事業。日前就在社交網拍片，一身粉紅睡衣Look硬銷產品，但指上的巨鑽戒指和鑲鑽十字架吊墜就甚搶眼！

圖：網上圖片

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