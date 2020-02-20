﻿檢疫令下中港相隔 薛家燕男友冧爆短訊曝光

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地入境人士須強制隔離檢疫14天，下月「登七」的薛家燕與年輕10多歲的男友A君相愛14年，依然愛的甜蜜，不過上周五（2月14日），經常穿梭中、港兩地的港商A君，因為隔離令未能返港陪家燕姐共度情人節。當日家燕姐寄情工作，下午現身早前有確診患者病逝的黃埔花園，為新城電台節目錄音，雖然身處險地，但男友不停傳送關懷及甜蜜短訊，冧爆家燕姐向本報開心share，「佢喺近上海嘅地方雪中送『愛』，跑咗出雪地，氣喘喘咁砌咗幾個雪堆，上面寫住『Nancy baby』！好感動！搵到真愛，人生何求！」



除咗雪中送「愛」，情人節禮物仲有一盒24個口罩、朱古力及無盡綿綿情話，由情人節凌晨開始肉麻字句無間斷送上，當中有：「如果世界只剩十分鐘，我會和你一同回憶我們每次的相聚；如果世界只剩三分鐘，我會一直深深吻你；如果世界只剩一分鐘，我會說聲我愛你！情人節快樂，願疫情早點過去，我們早日相見。」更附送有紅玫瑰及心心圖案。之後，又貼出大雪圖，並感慨說：「好大的雪，你在就好了，我們可以手牽手在雪花飛舞中漫步，多羅曼蒂克。情人節沒有你，只是個普通的2月14號。」直到傍晚，A君更忍不住衝出街砌心意雪堆！上面寫住「Nancy baby。原來家燕姐喺男友視覺係baby」，好sweet呀！家燕姐都有隔空傳情，拍片放上網回應：「以前過情人節收玫瑰花，會話：『哇！我從來未見過咁浪漫嘅男人！』o依家過情人節收口罩，『哇！我從來未見過咁細心嘅男人！』家燕姐好珍惜男友心意：「口罩好難買到呀！佢唔送花，因驚花會帶菌！」至於可有叮囑在內地的男友小心防疫？她卻說：「都理唔到咁多，佢咁大個人。」



Full gear上陣防疫



情人節當日，風騷家燕姐落新城電台跟主持人范振鋒及DJ思敏錄音，落車後她拎出一張消毒濕紙巾，用嚟乘搭扶手電梯時，隔住去緊握扶手：「咁樣做，除咗幫到自己，仲幫埋其他人消毒！」入到電台，她即用酒精搓手液搓手，仲要抹好枝咪，換上新咪套及噴上消毒酒精才安心除口罩錄音，好穩陣。



節目中訪問「口罩王子」喬寶寶，家燕姐話要點名讚揚他的善心，順道請教他派口罩的心得。對於走入疫區，問到家燕姐可有擔心？她即說：「唔驚，其實我都有關心過，問過人，知道大廈位置喺邊度O添，兩者距離都好遠。而且我做好防預措施，戴口罩、勤洗手，尤其返屋企，要小心處理對鞋，仲買咗個鞋架放門外，以前日日換唔同鞋，o依家唔好，萬事小心。」家燕姐坦言朋友多，唔使頻撲搶廁紙、口罩，「有家長送廁紙同埋兩箱衞生巾畀我！」豈料范振鋒說：「兩箱你用唔晒喎！」對此，家燕姐笑住自爆，「我係直情唔使用啦，我都覺得好笑，不過佢都係有心啫。」喺疫情下家燕姐取消好多工作，家燕媽媽藝術中心都被逼停課，下月30日家燕姐70歲生日，現已取消咗生日會，但知未A君能否順利返嚟送上驚喜。



末日1分鐘說愛你



2月14日凌晨



如果世界只剩十分鐘，我會和你一同回憶我們每次的相聚；如果世界只剩三分鐘，我會一直深深吻你；如果世界只剩一分鐘，我會說聲我愛你！情人節快樂，願疫情早點過去，我們早日相見。



沒有你的普通2.14



好大的雪，你在就好了，我們可以手牽手在雪花飛舞中漫步，多羅曼蒂克。情人節沒有你，只是個普通的2月14號。



採訪：方騫平