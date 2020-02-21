穿三點式主持旅遊節目 ﻿沙律﻿﻿享受單身大解放﻿

巴打女神張沛樂（沙律）近日為香港開電視旅遊節目《美少女日本民宿》擔任主持，剛「脫單」的她在節目中大解放，穿三點式大晒33E噴血身材，引來網民熱議！沙律不介意身材被談論，自己亦非刻意營造「凸」出效果，並謂：「有啲人特登影呀夾呀，但我好怕，我覺得做人唔好做作囉！」說到不少男士都想將她「私有化」，直率的沙律卻稱好享受自由自在的單身生活，目前會專注工作。攝影：梁志明 撰文：黎寶倫 服裝:Bisoubisoustore、Charles &Keith



場地：BKW Party Room(RACING)



張沛樂去年11月宣佈與拍拖3年多的林耀聲分手，回復單身的她隨即飛赴東京、鐮倉、廣島等，為主持的香港開電視旅遊節目《美少女日本民宿》取景。節目中，沙律除了介紹當地特色民宿外，鏡頭裏外亦嚐盡不少美食，搞到暴肥10磅！談到一晚寄居於日本家庭中，既要幫手煮飯又要湊小朋友，她直言也恨結婚生仔，惜現階段不會太快實現，唯有專注工作，「慢慢揀、觀察吓先囉，或者唞一唞先，始終好難得單身。」沙律笑道。



問可習慣「脫單」生活？沙律坦言怕孤獨，需要一個伴去依靠和傾偈，但目前也很享受與朋友食飯，自由自在的生活，沙律補充：「其實阿聲都畀好大自由度我，只係我選擇多啲留喺佢身邊，o依家咪選擇多啲出去玩，見多啲人囉，個人都好似開心咗，工作都正能量咗，狀態幾好。」至於擇偶條件，她盼覓得一位價值觀相近、錫自己，兼且幽默又成熟的對象，而最緊要是有共同朋友，「如果我哋有好多Common Friend，成班朋友咪可以一齊去玩囉，二人世界又會有好多話題，我Enjoy咁樣。（分手再Gathering唔尷尬咩？）我同阿聲暫時未發生呢件事，不過我冇所謂，見到咪見到囉，大家都仲係朋友，其實我哋仲有WhatsApp傾偈，唔係嗌交收場。」但沙律斬釘截鐵稱，絕不會跟對方復合，皆因覺得分開對大家都好。



