  • 2020年2月21日 星期五
  • 19º
  • 68%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 娛樂

中居擬開記招 宣佈脫離尊尼

2020-02-21 列印
■中居正廣被指將在今日開記招。
■SMAP解散後，各成員動向仍備受關注。
Previous Next

　　日本男團SMAP3年前解散後，只有木村拓哉和中居正廣仍留在尊尼事務所，《週刊文春》昨日爆料指，中居決定離巢，並會在今日宣佈離開尊尼！3名SMAP成員香取慎吾、稻垣吾郎及草彅剛離巢組成「新地圖」，中居去年9月約滿，但早在6月已決定離巢，但因事務所前社長喜多川重病留醫後去世，中居為表尊重，暫時留在尊尼。現任社長藤島景子見中居有情有義，准他在滿約後隨時離巢。

　　昨晚傳出中居擬在今日舉行不限提問時間的記招，任問唔嬲。現年47歲的中居與排舞師女友拍拖逾10年，兩人亦被拍到前後腳開男方住所；未知他會否在記招上宣佈婚訊！圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd