  • 2020年2月21日 星期五
  • 19º
  • 68%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 娛樂

遙妹恭子聯手凸圍

2020-02-21 列印
■遙妹（左）和恭子落力演出。 圖：網上圖片
Previous Next

　　綾瀨遙日前夥拍多位日本紅星，包括深田恭子、妻夫木聰、松山研一、高畑充希、藤原龍也等，為糖果品牌拍攝新廣告。昨日公開的宣傳片中，可見眾星穿上運動Look開工，宣傳該品牌舉行的包剪揼大賽，遙妹和恭子示範跑上樓梯和玩包剪揼，遙妹更被逗得仰天大笑！而步下長長樓梯時，她們就手拖手互相「扶持」，但有網友就「突破盲腸」，發現遙妹和恭子不枉背負「東瀛咪神」美譽多年，出眾上圍線條「凸圍而出」甚搶鏡！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd