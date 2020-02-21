拍拖八年入紙排期註冊 38歲譚凱琪嫁有米男友

38歲譚凱琪（Zoie）一直低調與圈外有米男友拍拖多年，昨日傳媒發現原來她和男友莊日宇（Enrico）已入紙排期註冊結婚，擬結婚通知書上還曝光Zoie和男友同樣報稱住址在深水埗區，看來二人已一早同居。Zoie早在前年接受記者訪問時，已坦言視男友為結婚對象，不過希望在事業上再做出成績，因此要求男友再等兩年後才結婚，如今果然兌現當時與男友的結婚大計。



昨晚Zoie上載婚照至社交平台，但未有讓「老公」曝光，她留言道：「風雨同路，風雨不改，牽着你手，直到永遠！一瞬間已八年了 我們即將往人生另外一個階段進發，期待與您往後的約定，就算你壯闊胸膛不敵天氣，兩鬢斑白都可認得你」。



