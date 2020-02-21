  • 2020年2月21日 星期五
  • 19º
  • 68%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 娛樂

陳家瑛︰王菲身體好好

2020-02-21 列印
■陳家瑛斥傳聞十分無聊。
Previous Next

　　謝霆鋒與王菲愛得低調，早前兩人被影到拍拖到日本滑雪，近日網上傳出兩人遊日期間，王菲患上新冠肺炎，有發燒及咳嗽，更傳她的病情嚴重至昏迷。王菲的經理人陳家瑛，為免不確消息愈傳愈烈，她開腔澄清：「在大家齊心抗疫期間，把精力時間用在如何互愛互助吧，不要再這樣無聊。王菲身體好好，多謝大家關心。」相信阿菲的粉絲，看到陳家瑛代為澄清會安心一點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd