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AGA處女紅館騷宣佈取消

2020-02-21 列印
■AGA認為現時最重要是顧及大家的健康。
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　　受新冠肺炎影響，AGA（江海迦）昨日宣佈取消原定於4月3、4日在紅館舉行的演唱會！早前，AGA表示期待七年終於踩上紅館，當時，她亦擔心過自己「上唔到呢個舞台」，未料事隔兩個月竟「一語成讖」，處女騷急煞停，她在社交網表示：「盡了最大的努力作這艱難的決定，現在沒有事情比大家的健康更重要。這五個月以來的努力，相信不會浪費。總有一天，一定能夠把這個演唱會帶到大家眼前，為期待着的每一位，包括我自己，在紅館表演。」

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