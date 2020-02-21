﻿火紅Deep V熱身 34C傅嘉莉預告全裸上陣

「火辣女神」傅嘉莉 (Kelly)之前喺TVB旅遊節目《識玩旅行團2》中着上純白色三點式，於鏡頭前「Big波」蕩漾浸溫泉，大晒34C脹爆「胸器」，就連73歲「家英哥」羅家英都睇到心心眼，忍唔住喺社交網上轉貼。好嘢梗係唔好畀佢停，喺全民繃緊抗疫下，身在柬埔寨拍《3日2夜》壓軸篇的傅嘉莉換上一件頭火紅色hot爆泳衣，喺藍天白雲下繼續「派糖」等大家醒吓神，Kelly仲預告在節目中會做spa，到時肯定連泳衣都唔使着祼背出鏡，挑戰終極性感！嘩！引死人咩！



由張志明監製嘅《3日2夜》同埋《識玩旅行團》系列離不開靚人、靚景，絕冇冷場。而《3日2夜》柬埔寨壓軸篇由索爆傅嘉莉夥拍大隻型男楊潮凱上陣。本周二（18日）外景時，Kelly率先派福利畀《頭條》讀者，身穿火紅色噴血泳衣的Kelly置身柬埔寨一個Infinity pool大晒C cup身材，同當地天氣一樣，好hot！剛去完日本旅行嘅Kelly就因為食好多嘢，心廣體胖，仲有埋「曱甴肚」添！咁好肉地，上圍梗係比前豐滿咗啦！所以她坦言好有壓力，「今次帶咗兩、三套戰衣，會因應故事情節嚟show身材，不過，應該會比《識玩2》更加激，因為有做spa場口，連泳衣都唔使着，要背部全裸，只係揞住重要部位，我又唔介意晒身材，最重要係靚。」在旁的潮凱贊同道：「佢天生一副好身材，喺男人視角，我梗係想佢着多啲泳衣；作為好友，只要佢靚就得喇！」



防疫full gear登機



Kelly坦言對此行有期待，「之前因為大懵，原來護照有效期唔夠半年飛唔到檳城，好彩監製再畀機會，就算出發前要打三支防疫針，打完左手打右手，打到針口位好痛都抵。不過，因為新型冠狀病毒疫情嚴重，團隊都一度擔心飛唔到，當時真係好驚同《3日2夜》冇緣。第一次喺咁嚴峻嘅環境下飛，周圍氣氛好緊張，反而我哋放輕鬆，只要做足衞生、增強抵抗力就得喇，如果我擔心，媽咪就會更擔心，咁狀況，媽咪梗係唔想我出外拍嘢啦！都讚吓Fans好有心，佢知我要坐飛機，送咗兩件粉紅色雨衣畀我上機着。」潮凱提示她雨衣着完要即棄，他肉緊說：「梗係唔好再着啦，傻嘅，保護衣嚟嘛！」此刻，傻更更的Kelly才恍然大悟，最初她打算用酒精抹過再着，唔想咁唔環保。



迷人泳衣攝影師有功



提到上次喺《識玩2》中，Kelly身穿白色泳衣，迷人的曲線一覽無遺成焦點所在，她就讚係攝影師功勞，「因為上次介紹好多溫泉酒店，主要係攝影技巧拍得靚，其實潮凱都幫我影咗好多靚相，但我影佢就outfo，呢個都係我嘅壓力呀！」



採訪：方騫平