﻿無悔出道全裸拍三級片 麥芷誼只望做個好演員

麥芷誼繼初出道電影《同班同學》後，最近再跟導演陸以心合作《Baby復仇記》，雖然上次是女主角，今次只屬配角，但她並不介意角色輕重，仲話同一班演員合作得好開心。對於15年全裸演三級片成名作《同班同學》，回想這個決定她依然冇後悔，更不會羨慕兩位拍檔廖子妤和郭奕芯發展比自己好，只望向好演員之路邁進。



今次在電影《Baby復仇記》，麥芷誼飾演陳靜的三個閨密之一，是位BB用品的售貨員，雖然戲份唔算多，但她一樣拍得開心，「我哋幾個演閨密嘅女仔，DaDa（陳靜）、余香凝同王敏奕大家好夾，好容易投入到，大家拍完都變咗好朋友。」但上次跟導演合作《同班同學》時，她是女主角，今次則是配角，她就絕對唔介意，「真係無所謂，冇話邊個角色重要啲。」



唔羨慕拍檔



不過入行4年，麥芷誼坦言經歷過低潮期，「嗰時拍完《同班同學》，有好長日子唔係咁多工作，好在我自己性格都算樂觀，同埋自己唔會覺得演員身份唔可以做其他嘢，我本身讀時裝設計，一路都有幫朋友賣衫幫補吓收入，而且屋企人都好支持我繼續追夢。」



她特別多謝媽咪，由當年在《同班同學》全裸演出，到今日依然力撐，令她冇後悔當日決定，「o依家再諗番，我都會咁樣做，因為機會真係好難得，同埋對演員嚟講，身體只係表演嘅一部份，想做個好演員就要豁出去。」對於同戲拍檔廖子妤和郭奕芯都先後簽約大公司，在圈中發展不俗，剛跟前經理人公司約滿的她未有羨慕，「每個人嘅路都唔同，作為好朋友我會好戥佢哋開心，我哋大家都有互相鼓勵，希望將來大家都會發展得更好。」



採訪：杜淑霞 髮型：Ming Leung@Chillworks Hair Studio 服裝：FlossyxFlossy 場地：HIVVY