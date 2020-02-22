﻿中居離尊尼 笑談重組SMAP

正在開車，內地朋友來電，問香港情況如何，我說我正在馬路上，車水馬龍，還塞車。朋友聽了很羨慕，說他們那裏，出入住宅都受限制，馬路上水盡鵝飛，看了叫人心都涼了。我跟他說，非常時期，唯有這樣，才可以少出些意外，你們就忍忍吧。 然後我告訴他，其實我在香港也很少出街，尤其是這一段日子，可以宅在家裏就宅在家裏，一來是避疫，二來也省口罩。他聽了就問，你缺口罩嗎？我說我不缺口罩，不出街不是因為沒口罩，而是為了少用口罩，防止浪費。 口罩只能用一次，不管你用多少時間，用了一次就不好再用。就像前兩天出門上街，臨出門拿了一隻口罩戴上，為的是坐電梯，生怕在電梯裏碰到人。現在某些人眼中，你不戴口罩就像...

2020-02-22