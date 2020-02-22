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﻿中居離尊尼 笑談重組SMAP

2020-02-22 列印
■中居在記招拿着寫有注意閃光燈過強的紙板。網上圖片
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　　前日被爆將離巢的前SMAP成員中居正廣，昨日在東京舉行記者會，宣佈下月底離開尊尼事務所，亦已於父親的忌日成立自己的事務所。

　　談到SMAP有否機會重組？中居笑言並不是完全不可能。至於離巢後會否結婚？他笑稱：「完全不想啊！」中居昨日口袋中有一小瓶，內有尊尼創辦人喜多川的遺骨，他一向視恩師喜多川如父親，更稱一直袋着恩師遺骨，相信會給自己力量！
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