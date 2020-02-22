﻿男友炮製驚喜求婚得米 39歲莊思敏閃嫁珍奶店老闆

現年39歲的莊思敏去年9月公開和台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖，昨日被發現已在港入紙排期註冊結婚！談到男友在外地的驚喜求婚過程，莊思敏就坦言感到開心，但初時就覺得尷尬多於驚喜！



莊思敏和男友楊秉逸（Brian）拍拖未夠一年，昨被發現已在港入紙排期註冊結婚，擬結婚通知書可見兩人報住的地址同為一山頂屋苑。莊思敏接受訪問時坦言，她和男友將會在香港簽字完婚，但未有透露婚期的具體日期，只謂是這幾個月內的事，亦不會大排筵席。



莊思敏稱待嫁心情沒有太特別，因為他們不會大搞婚禮，亦未拍攝婚紗相，並笑言等天氣回暖再影也不遲，問到男友求婚的過程，莊思敏坦言感到尷尬多於驚喜！她說：「我們之前一起去布吉旅行，同行的大多是他的朋友，我的朋友只有兩個，所以多數人都是剛認識。他當時叫我去做SPA後，自己就周圍佈置，然後就在朋友面前求婚，因為好多都是第一次見的朋友，第一個感覺是尷尬，但之後都覺得開心！」



笑言怕悶不移居台灣



問到婚後會否移居台灣？或老公來港工作？莊思敏指有和男友傾過，因大家的工作關係，相信都要繼續分隔兩地，更笑言不會移居台灣相夫教子，因為沒有工作會悶死！生BB則會隨緣。



莊思敏的妹妹莊思明昨日表示，一早知道姊姊的喜訊，「家姐結婚啦，咁當然好開心啦，好恭喜佢。我哋一家人都好開心，我哋其實都知道咗呢個消息一段時間，大家都幫佢保守呢個秘密、都好辛苦。祝福佢快啲生個小朋友啦，咁就更加圓滿，成為一個家庭！」問到何時 到她和楊明結婚？莊思明只謂現在已沒有結婚壓力。另外，張寶兒亦戥莊思敏感到高興，亦很開心見證好友由脫單和結婚，「我好戥佢開心！之前都唔知道，佢都冇透露。祝福佢，好開心見證佢，由佢脫單到結埋婚，快手！快手！哈哈！」



圖：網上及資料圖片