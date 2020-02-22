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﻿喬寶寶候命飛韓開工

2020-02-22 列印
■喬寶寶的工作行程，受韓國的新冠肺炎疫情變化影響。
■喬寶寶日前義助佐敦一家印度餐廳向長者派口罩。資料圖片
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　　喬寶寶昨日到電台接受訪問，戴着從印度購買的自用兩層口罩，他表示早前飛往印度購置1000個口罩帶回港派給有需要人士，但印度從1月30日開始不准大量口罩出境，他當時唯有博一博。

　　喬寶寶表示，有印度餐廳的朋友訂了10萬個口罩運來香港，早前公開派發一次，不過情況混亂，所以將改為找區議會以派籌形式，派給有需要的市民，「我們的目標主要是長者，他們免疫能力較低、出入醫院較多，尤其獨居長者！」問到工作情況？他說：「我暫時做義工，原定3月11日起程往韓國拍攝ViuTV的節目，現在有待3月頭，開會後才知能否起程了。」
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