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﻿70歲薛歌妮韋花 低胸撐柏林影展

2020-02-22 列印
■薛歌妮（右）和Margaret齊撐新片。美聯社
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　　被譽為世界三大影展之一的德國柏林電影節，於香港時間昨日凌晨揭開第70屆序幕，韓國名導洪尚秀與「小三」金敏喜再度合作的新片《逃走的女人》，入圍主競賽單元，金敏喜曾於2017年奪柏林影后。

　　經典科幻系列《異形》女星薛歌妮韋花，與《從前，有個荷里活》女星Margaret Qualley合演的新片《My Salinger Year》為今屆開幕電影，兩人現身紅地氈大受影迷歡迎。年屆70歲的薛歌妮身穿低胸長裙晒身材，頓成全場焦點！
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