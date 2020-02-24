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余香凝行山除罩打卡 36E陳婉衡「泰」性感

2020-02-24 列印
■陳婉衡分享性感泳照。
■陳婉衡大方晒靚股！
■余香凝行山睇靚景。
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　　新冠肺炎疫情未明朗，市民外出紛戴口罩防疫，連日「閉氣」亦各出奇謀唞唞氣！

　　36E「咪神」陳婉衡昨日就在社交網上載兩張身處泰國布吉的泳照，除了例牌晒驕人上圍，亦有晒蜜桃靚股的「影後」相！雖然浸在水中，但相信不少Fans睇見嗌熱！

　　另一位「女神」余香凝就分享除下口罩在港行山的相片，身穿運動裝的她欣喜登上「無限天梯」，飽覽靚海景，打卡兼高呼：「好有成功感呀！」

圖：網上圖片

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