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鄧以婷樂做派口罩義工

2020-02-24 列印
■鄧以婷難忘看見長者重用口罩的苦況。
■鄧以婷、唐貝詩和牛雜妹脫下口罩拍合照。
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　　鄧以婷、唐貝詩和李亦喬（牛雜妹）昨日齊出席舞台劇宣傳活動。

　　《3日2夜》性感女神鄧以婷表示最近沒離港，原定台灣及內地的工作就要延期，提到收入有否受影響，她指工作以騷計，最近以KOL工作為主。鄧以婷又透露，最近外出與朋友當派口罩義工，印象最深刻是見到有伯伯的口罩，已重用一星期起毛粒！

　　唐貝詩則透露，工作受疫情影響外，和家人的旅行計劃亦要取消，原定是到北海滑說道，最後因不敢去而告吹。

　　牛雜妹自韓國回港未足14日，她說：「我在當地時市面大約7成人戴口罩。」當地確診數字近日標升，牛雜妹指當地的朋友都說不敢出門。

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