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洛兒Dry爆撩做運動

2020-02-24 列印
■洛兒昨於社交網貼出做運動的相片。
■莊端兒有很多工作因疫情取消。
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　　洛兒和莊端兒前晚出席聚餐直播活動，分享抗疫心得及女生保養話題。

　　單身的洛兒自言Dry到爆，早前情人節與家人度過，最近拍攝講述女追男節目，但自言個性較被動，只試過被男仔追！她昨日亦在社交網再次分享相片，坦言很久沒做運動，還撩網民道「要約一起嗎？」而莊端兒就稱爆疫後很少出門，「買不到足夠的口罩及廁紙，留在家中懶惰沒做運動，又忍不住嘴繼續食！」大呻身形終告有點走樣！

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