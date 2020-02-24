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Beyonce母女檔羸NAACP合唱獎Rihanna人道工作獲表揚領主席獎

2020-02-24 列印
■Beyonce與女兒的合唱歌獲最傑出合唱獎。資料圖片
■Lizzo贏得年度娛樂家大獎。美聯社
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　　美國樂壇天后Beyonce昨在「第51屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮」（NAACP Image Awards），奪七獎成大贏家，包括最傑出女歌手、最傑出傳統歌曲獎等，她與女兒Blue Ivy等歌手合唱的《Brown Skin Girl》亦獲最傑出合唱獎，只有八歲Blue Ivy有份創作此曲，並成為年紀最小獲得主要獎項的歌手！不過兩母女都缺席頒獎禮。

　　另一天后Rihanna則獲頒主席獎，表揚她在人道工作的貢獻，她在台上呼籲大家團結，不應分種族、宗教，「我們可以共同修補這個世界，我們不能獨立去做……」Rihanna的言論贏得台下觀眾的掌聲。美國重量級新紮天后Lizzo奪最高榮譽的年度娛樂家大獎。

　　電影方面，《以公義之名》奪四獎，包括最傑出電影、男主角（Michael B. Jordan）、男配角（占美霍士）和整體演出。最傑出女主角就由雷碧達尼安高憑《我們‧異》獲得。

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