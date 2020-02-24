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後空翻失手片段流出 張藝興撞到臉唔識郁

2020-02-24 列印
■Lay在1月春晚上的表演，令不少人大讚。
■在綵排後空翻時，Lay整個人摔在台上。
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　　韓國男子組合EXO-M成員張藝興（Lay）在今年1月舉行的《春節聯歡晚會》上，以勁舞配上後空翻，贏盡掌聲。不過近日就流出當日的綵排花絮片段，更披露了原來Lay在第一次排練時曾受傷，臉着地兼撞傷膝蓋。片段中所見，當Lay勁舞過後做後空翻時，似乎起跳後即感到不太對勁，隨即伸出左手輔助，希望能支撐身體的平衡，但最終身體也傾斜的導致膝蓋和臉着地，結果左臉、肩膀、手腕及膝蓋都直接撞到地上！

　　當時在場的工作人員即大驚上前，據說當時Lay有數秒沒動，幸好經檢查後，並沒有嚴重受傷，Lay在膝蓋噴了些藥，稍作休息後，堅持要返回舞台繼續綵排後空翻，到正式表演時亦能完成動作。

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