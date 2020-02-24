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老公囝囝法國探班 溫碧霞歎除口罩好舒服

2020-02-24 列印
■老公與囝囝特別到巴黎探班，令溫碧霞好開心。
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　　溫碧霞近日忙於在巴黎拍攝首部法國電影《Happy Night》，日前終於完成煞科戲，老公Kenny和囝囝Xavier專程飛到巴黎探班送驚喜，令隻身在外地拍戲的Irene非常感動，她笑說：「因為香港停課，Xavier不用上學，所以他們兩日前通知我說要來探班，想不到他們來到時，我就剛剛拍完煞科戲，好開心，一家三口可以一起玩幾日，巴黎好舒服，又不用戴口罩，陽光氣溫及空氣都好好。」

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