老公囝囝法國探班 溫碧霞歎除口罩好舒服

本港新冠肺炎疫情仍處於上升期，每天或隔天便新增零星確診個案，顯示病毒依然持續人傳人。要阻截傳播鏈，關鍵在於盡量避免人多密集的社交聚會，例如友好飯局和宗教活動等，但公眾似乎未有這個意識。 早前一名傳導人確診，由於他曾到小西灣樓上教會與信眾見面，結果信眾要接受隔離檢疫。而日前一名女長者確診後，她常到北角的一間樓上佛堂，再有三名女長者信徒受感染，反映集會活動，人們近距離接觸，大大增加了病毒交叉傳染的風險。在南韓，新冠肺炎疫情趨向嚴重，近日確診人數急升，其中一個嚴重個案，亦與宗教活動有關，由於參與崇拜的信眾都不戴口罩，疑是有人感染病毒的原因。 疫情下，聚眾活動並非不能舉行，而是如何...

2020-02-24