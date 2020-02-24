玄彬拍《逼降》捱到殘 宋慧喬現身米蘭狀態勇

韓星宋慧喬去年6月宣佈與宋仲基離婚，之後鮮有露面，前日她現身米蘭時裝周，全黑打扮的她化上濃妝，並大晒事業線騷性感，她看上去比之前更消瘦。喬妹似乎相當滿意自己的妝扮，在社交網公開多張出席時裝騷的照片，以及有如寫真一樣的黑白照，狀態大勇。。



此外，喬妹前夫宋仲基日前就被拍到在哥倫比亞拍攝新作《波哥大》；她的舊愛玄彬因人氣劇《愛的逼降》再次成為話題，其所屬事務所前日透過官方網上頻道，公開了他為《愛的逼降》最後一次開工的情況，為劇集忙足半年的他，看上去一臉蒼白，但仍然在工作人員面前強擠笑容，以及吹蠟燭；工作人員亦透露，其實當日玄彬的身體狀況不佳。



