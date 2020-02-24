﻿母子逛超市 新手媽勁大意 李蕙敏冇幫囝囝戴口罩

年尾便踏入5字頭的李蕙敏（Amanda），與外籍老公Serge Micallef結婚6年多，一直努力造人唔成功，去年10月終正式宣佈領養1歲多的兒子Michael！如願以償做媽咪的Amanda，o依家去到邊都帶住阿仔，即使請咗工人姐姐幫手，但她凡事都親力親為，自己抱、自己湊，絕對是一個好媽媽！不過近期新冠肺炎（前名：武漢肺炎）肆虐，呢位新手媽咪似乎有啲大意，日前兩母子去超市買嘢時，Amanda居然冇幫囝囝戴口罩，搞到B仔眼耳口鼻曝露於空氣中，真係睇見都心驚，或者可能係西化育兒文化「天生天養」啩！



李蕙敏於13年下嫁英籍老公Serge Micallef，婚後兩人積極「造人」，奈何試過兩次人工受孕均失敗，最終她都決定領養小朋友，直至去年10月，49歲的Amanda正式宣佈圓夢做媽咪，成功收養1歲多的兒子Michael！升呢人母後，Amanda都冧滋滋表示：「Michael係最好嘅禮物。」仲爆囝囝好活潑又鍾意周圍走，所以不時要帶對方落街「放電」，令同時要工作及湊仔的她也直言頗攰！



關心肺炎疫情



農曆新年期間，從美國登台回港的Amanda都好關心新冠肺炎的疫情，不單止特意為市民健康去點燈祈福，還不時於Instagram留言同大家打氣，早前見全港市民盲搶廁紙，她都出Po呼籲：「勿驚，超市好多貨。」日前下午，Amanda則現身數碼港某超市，同行仲帶埋囝囝和工人姐姐，不過此趟並非去撲廁紙、消毒或清潔用品，而是普通補吓倉，買了少量即食麵、罐頭、肉類等。當日，戴上Cap帽、掛上毛毛頸巾的Amanda，手執一杯黃黃哋、似是蘋果汁的飲品，儼如貴婦般帶住工人姐姐於店內漫遊，二人更戴晒口罩防疫，惟細心一睇，悶到在BB車上腳揈揈的Michael仔，竟然無遮無掩，任由脹卜卜面珠仔外露！



擘大口零遮掩



雖說一般長者、長期病患與肥胖人士較高危，但早前也有出生僅1個月大的女嬰中招，加上BB的抵抗力比較弱，面對傳染力極強的「超級病毒」新冠肺炎，父母們都不應忽視。未知是新手媽咪粗心大意，抑或兒童口罩嚴重缺貨呢，但點都好，搵塊成人口罩或車篷擋一擋都好過冇，見Michael仔仲擘大個口打「喊露」咁，真係咩細菌都吸晒落肚喇！不過不得不提，Amanda真係好錫囝囝，畀完錢後，3人便Call車返屋企，其間即使工人姐姐在旁，她都絕不假手於人，獨力推BB車，又抱Michael仔上的士，事事親力親為。



採訪：譚壹致、張詠森